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17 минут назад

В МИД РФ увидели выгоду от растущей мощи Китая

Елена Прошина

Директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев заявил, что в РФ надеются на увеличение объемов товарных потоков в Китай. От отметил, что поставки будут осуществляться «на рыночных основаниях». Об этом пишет «Интерфакс».

В МИД РФ увидели выгоду от растущей мощи Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Следует ожидать роста объемов товарных потоков в КНР за счет их переориентации с западного направления. Разумеется, такие поставки должны идти на рыночных основаниях», - сообщил Георгий Зиновьев.

По его мнению, России не следует «опасаться увеличивающейся мощи Китая, который в ближайшие десятилетия будет основным драйвером мирового роста. Напротив, это открывает новые перспективы для развития нашей собственной экономики».

Дипломат уверен, что рынок Китая «представляет широкие возможности для поставок не только традиционных позиций российского экспорта - нефти, газа и угля, но и отечественной сельскохозяйственной, промышленной и прочей продукции».

Зиновьев подчеркнул, что отношения Москвы с Пекином «развиваются на равноправной и взаимовыгодной основе», строятся на принципах добрососедства, поэтому «носят устойчивый, долгосрочный характер».

Политика,МИД России,
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