Лавров рассказал о защите мирных жителей во время спецоперации на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров в беседе с китайским изданием «Синьхуа» рассказал о мерах, которые предпринимали российские военнослужащие во время спецоперации на Украине во избежание потерь среди мирного населения. Интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Министр иностранных дел заявил, что военная операция идет по плану, удары наносятся высокоточным оружием, чтобы сохранить жизнь и имущество гражданских лиц, армия оказывает людям всевозможную помощь и поддержку.

Лавров отметил, что для эвакуации мирного населения из опасных районов на харьковском и мариупольском направлениях ежедневно открываются гуманитарные коридоры, при содействии российских военнослужащих многим удается выбраться в Донецкую и Луганскую народные республики, несмотря на нежелание украинской стороны выпускать граждан.

Всего с территории Украины, ДНР и ДНР вывезено 1,02 миллиона человек, из которых более 120 тысяч — иностранцы, сообщил глава МИД. В России функционирует более 9,5 тысячи пунктов временного размещения, где беженцев обеспечивают местами для отдыха, горячим питанием, медицинской и психологической помощью.

Лавров также указал, что Россия предпринимает меры по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей, ежедневно открывает безопасную полосу для движения кораблей. По словам министра иностранных дел, Украина продолжает блокировать суда, создавая во внутренних водах угрозу обстрела и минируя акватории.

Ранее глава МИД России ответил на вопрос о возможности окончания российской спецоперации на Украине к 9 мая. По словам российского министра, операция будет закончена, как только будут достигнуты цели Москвы.