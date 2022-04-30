В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
57 минут назад

Российский сенатор оценил покупку Twitter Илоном Маском

Lenta.ru

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил покупку компании Twitter основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском. По его мнению, у социальной сети есть шансы на улучшение.

Российский сенатор оценил покупку Twitter Илоном Маском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Идеологически хуже, чем Твиттер был, ему уже не стать. А потому есть шанс, что он станет лучше. Хотя и призрачный», — заявил российский сенатор.

25 апреля стало известно, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов. Сам предприниматель заявил, что соцсеть обладает огромным потенциалом. Он намерен сделать ее «лучше, чем когда-либо».

Бизнесмен ранее назвал целью покупки Twitter не коммерческие интересы и поиск интересных вложений, а желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание.

Политика,Наука и техника,Илон Маск,Алексей Пушков,SpaceX,Совет Федерации,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители