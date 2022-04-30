Лавров рассказал анекдот в ответ на обвинения в адрес России

Глава российской дипломатии Сергей Лавров прокомментировал обвинения в адрес Москвы в нарушении Устава ООН из-за операции РФ на Украине анекдотом про русского в эстонском зоопарке, сообщает РИА Новости.
«Еще есть анекдот об эстонском зоопарке. В зоопарке Эстонии есть бассейн, где живут крокодилы. Мать с маленьким ребенком наблюдали за крокодилом. Рядом стоял парень, который пил пиво. Вдруг каким-то образом ребёнок упал прямо в бассейн к крокодилам. Парень прыгнул в бассейн, спас ребенка и отдал его обратно матери. Она поблагодарила, сказав, что он храбрый эстонский парень. На что он ответил, что, "к сожалению", он не эстонец, а русский. На следующее утро эстонские газеты были озаглавлены: "Пьяный русский лишил крокодила обеда"», — сказал глава МИД России.
При этом Лавров задался вопросом, верят ли те, кто обвиняет РФ, в то, что США были правы, отправившись в Ирак, Сирию и начав бомбить Ливию.
«Когда США заявляют, что для них существует угроза в десяти тысячах километров от их границ, некоторые люди ворчали, некоторые из них выражали свою озабоченность. Но истерии, подобной той, которую мы наблюдаем сегодня, не было», — подчеркнул министр иностранных дел.
24 февраля российский президент Владимир Путин сообщил о намерении провести военную операцию на Украине. В своем обращении к россиянам он заявил, что прямое нападение на РФ приведет к разгрому агрессора. В этот же день прогремели взрывы в некоторых городах Украины.
Президент США Джо Байден назвал вторжение Москвы на Украину нарушением международного права, указав на то, что власти России отвергли все попытки США в решении проблемы безопасности.