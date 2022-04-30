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15 минут назад

Лавров рассказал анекдот в ответ на обвинения в адрес РФ

Ura.Ru

В ответ на обвинения в адрес России в нарушении Устава ООН из-за спецоперации на Украине министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал анекдот. Его слова прозвучали во время интервью телеканалу Al Arabiya.

Лавров рассказал анекдот в ответ на обвинения в адрес РФ
Фото: ТАССТАСС

«Еще есть анекдот об эстонском зоопарке. В зоопарке Эстонии есть бассейн, где живут крокодилы. Мать с маленьким ребенком наблюдали за крокодилом. Рядом стоял парень, который пил пиво. Вдруг каким-то образом ребенок упал прямо в бассейн к крокодилам. Парень прыгнул в бассейн, спас ребенка и отдал его обратно матери. Она поблагодарила, сказав, что он храбрый эстонский парень. На что он ответил, что, «к сожалению», он не эстонец, а русский. На следующее утро эстонские газеты были озаглавлены: «Пьяный русский лишил крокодила обеда», — рассказал министр шутку.

Вдобавок он спросил, считают ли те, кто обвиняет РФ за происходящие события на Украине, что власти США были правы, когда вели войны в Ираке, Сирии и Ливии.

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов, а также исключение жертв среди мирных граждан.

Лавров рассказал о сроках завершения спецоперации на Украине

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,ООН,
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