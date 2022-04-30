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36 минут назад

Медведев высмеял слова канцлера ФРГ Шольца про Россию. «Европа мельчает»

Ura.Ruиещё 1

Статья канцлера Германии Олафа Шольца про Россию достаточно «посредственная». Так считает зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Европа мельчает»: Медведев высмеял слова Шольца про Россию
Фото: пресс-служба правительства РФ/ТАССпресс-служба правительства РФ/ТАСС

«Статья посредственная, лозунги одни: у нас демократия, а во всем виноват Путин и русские <…> Написал, чтобы СДПГ [Социал-демократическая партия Германии] не заподозрили в симпатиях к России. А у самого рейтинг падает и инфляция запредельная. Поэтому виноваты русские, конечно», — написал Медведев в Telegram свое впечатление о статье.

Он добавил, что подобный подход не поможет Шольцу стать лучше «любимой немцами» бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«Калибр Вилли Брандта, Гельмута Шмидта или Шарля Андре Жозефа Мари де Голля остался в глубоком прошлом. Европа мельчает», — заключил Дмитрий Медведев.

Ранее стало известно, что самолет Шольца, совершая полет из Японии в Германию, дабы избежать воздушного пространства России и Украины, пересек Северный полюс. На это потребовалось более 1 часа 20 минут, нежели если бы летательный аппарат пролетел над двумя странами.

Политика,Олаф Шольц,Гельмут Шмидт,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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