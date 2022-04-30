«Европа мельчает»: Медведев высмеял слова Шольца про Россию

«Статья посредственная, лозунги одни: у нас демократия, а во всем виноват Путин и русские <…> Написал, чтобы СДПГ [Социал-демократическая партия Германии] не заподозрили в симпатиях к России. А у самого рейтинг падает и инфляция запредельная. Поэтому виноваты русские, конечно», — написал Медведев в Telegram свое впечатление о статье.