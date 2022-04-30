«Европа мельчает»: Медведев высмеял слова Шольца про Россию

Статья канцлера Германии Олафа Шольца про Россию достаточно «посредственная». Так считает зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Статья посредственная, лозунги одни: у нас демократия, а во всем виноват Путин и русские <…> Написал, чтобы СДПГ [Социал-демократическая партия Германии] не заподозрили в симпатиях к России. А у самого рейтинг падает и инфляция запредельная. Поэтому виноваты русские, конечно», — написал Медведев в Telegram свое впечатление о статье.
Он добавил, что подобный подход не поможет Шольцу стать лучше «любимой немцами» бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
«Калибр Вилли Брандта, Гельмута Шмидта или Шарля Андре Жозефа Мари де Голля остался в глубоком прошлом. Европа мельчает», — заключил Дмитрий Медведев.
Ранее стало известно, что самолет Шольца, совершая полет из Японии в Германию, дабы избежать воздушного пространства России и Украины, пересек Северный полюс. На это потребовалось более 1 часа 20 минут, нежели если бы летательный аппарат пролетел над двумя странами.