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35 минут назад

Лавров сравнил происходящее в мире с анекдотом про эстонский зоопарк

ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вспомнил анекдот о русском в эстонском зоопарке, чтобы проиллюстрировать непоследовательную позицию стран, которые обвиняют Россию в нарушении Устава ООН в связи со специальной военной операцией на Украине.

Лавров сравнил происходящее в мире с анекдотом про эстонский зоопарк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Есть анекдот об эстонском зоопарке. В зоопарке Эстонии есть бассейн, где живут крокодилы. Мать с маленьким ребенком наблюдали за крокодилом. Рядом стоял парень, который пил пиво. Вдруг каким-то образом ребенок упал прямо в бассейн к крокодилам. Парень прыгнул в бассейн, спас ребенка и отдал его обратно матери. Она поблагодарила, сказав, что он храбрый эстонский парень. На что он ответил, что, "к сожалению", он не эстонец, а русский. На следующее утро эстонские газеты были озаглавлены: "Пьяный русский лишил крокодила обеда", - рассказал глава МИД РФ в эфире телеканала Al Arabiya.

Он также отметил, что видел в мессенджере Telegram "интересное сообщение" с Ближнего Востока с советами, как успокоиться тем, кто "не может заснуть из-за конфликта РФ и Украины". "Во-первых, представьте, что это происходит в Африке или на Ближнем Востоке, во-вторых, что Украина - это Палестина, в-третьих, Россия - это США", - процитировал Лавров.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,ООН,
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