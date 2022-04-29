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13 минут назад

Лавров раскрыл «самый главный вывод» России о Западе

Lenta.ruиещё 2

Москва не может положиться на Запад в вопросах стратегического значения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al-Arabiya, пишет РИА Новости.

Лавров раскрыл «самый главный вывод» России о Западе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы МИД, Россия сделала «самый главный вывод» о Западе.

«Мы не можем полагаться на Запад в чем-либо, особенно в сферах экономики, технологий, продовольствия, других ежедневных потребностей, которые являются стратегическими», — раскрыл он подробности.

Лавров не исключил возможность возобновления дружеских отношений с западными государствами, но указал на важность самодостаточности России. Министр назвал условия для сотрудничества. По его словам, Запад должен признаться, что ошибся и был неправ.

«В любом случае, мы должны быть самодостаточными в ключевых сферах для жизни нашей страны», — подчеркнул он.

Ранее Лавров рассказал, что Западу необходимо отказаться от создания военных объектов на территории стран бывшего СССР. Министр подчеркнул, что важно вернуть военные потенциалы и инфраструктуру НАТО к состоянию 1997 года, когда был заключен основополагающий акт Россия-НАТО.

Политика,Сергей Лавров,НАТО,
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