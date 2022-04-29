Захарова: YouTube продолжает свой поход против свободы слова

"Потом мелким шрифтом всё же пояснили, что речь идёт о категории нарушений - "дискриминационные высказывания". А в отношении кого? Укажите тайминг, фразу. Раз такое дело, давайте в открытую. Кстати, апелляцию к первой блокировке отклонили. Нет, и всё. Т.е. ещё один "страйк" - и канал МИД России в Youtube будет отключен", - отметила Мария Захарова. Она также предположила, что в случае отключения канала МИД в YouTube вполне возможно, что "кто-то из CNN поедет домой". "И из ВВС тоже", - заключила дипломат.