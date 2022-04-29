Захарова: YouTube продолжает свой поход против свободы слова

Компания YouTube вынесла предупреждение в адрес официального канала российского Министерства иностранных дел за публикацию видео с еженедельным брифингом Марии Захаровой. В очередной раз принадлежащий Google сервис сослался на якобы имевшие место "нарушения правил сообщества".
"YouTube продолжает свой поход против свободы слова и любых альтернативных западным точек зрения. Получили уже второе предупреждение от корпорации Google, владеющей сервисом. На этот раз "комитет цензуры" американского IT-гиганта не устроил мой брифинг от 6 апреля. Только вдумайтесь, заблокированным оказалось мероприятие официального представителя Министерства иностранных дел с участием российских и зарубежных СМИ, в ходе которого были озвучены российские внешнеполитические позиции по широкому кругу вопросов", - написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Официальный представитель МИД РФ отметила, что в качестве причины блокировки указывается известная формулировка - "за нарушение правил сообщества". В качестве асимметричной меры Мария Захарова предположила, что с такой же формулировкой можно было бы отказывать в аккредитации журналистам из США. Она также подчеркнула, что эти "правила" никому неизвестны, а сам механизм принятия подобных решений непрозрачен.
"Потом мелким шрифтом всё же пояснили, что речь идёт о категории нарушений - "дискриминационные высказывания". А в отношении кого? Укажите тайминг, фразу. Раз такое дело, давайте в открытую. Кстати, апелляцию к первой блокировке отклонили. Нет, и всё. Т.е. ещё один "страйк" - и канал МИД России в Youtube будет отключен", - отметила Мария Захарова. Она также предположила, что в случае отключения канала МИД в YouTube вполне возможно, что "кто-то из CNN поедет домой". "И из ВВС тоже", - заключила дипломат.