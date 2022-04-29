МИД РФ: инициатива посла Израиля о переименовании улиц Киева вызывает недоумение

Инициатива посла Израиля на Украине Михаила Бродского о переименовании ряда улиц и общественных мест Киева в честь украинских "праведников мира", спасавших евреев в годы Великой Отечественной войны, вызывает недоумение. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Захарова обратила внимание, что соответствующее предложение было сделано в рамках проводимой киевскими властями "кампании по дерусификации".
"Русофобская истерия, которая охватила украинское руководство, отрабатывающее националистическую повестку при прямой поддержке заокеанских кураторов, к сожалению, стала уже привычной приметой времени. В стремлении разрушить дружбу русского и украинского народов власти Киева пытаются лишить украинцев памяти о Льве Толстом, Федоре Достоевском, Александре Пушкине, подвигах командиров и бойцов Красной Армии", - отметила она.
"В то же время вызывает недоумение позиция официального представителя государства Израиль [на Украине], который в своем заявлении делает вид, будто имеется в виду всего лишь увековечить память "людей, спасавших евреев в годы Холокоста - настоящих героев украинского народа", - добавила Захарова.
Она пояснила, что посол Израиля не упомянул, за счет чего планируется переименовать улицы.
"К сожалению, официальный представитель забывает о том, что в годы Великой Отечественной войны массовые еврейские погромы и казни на Украине совершались при активном участии местных националистов и коллаборационистов из Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ - прим. ТАСС) и Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ - прим. ТАСС), боевиков дивизии СС "Галичина", которым сегодня Киев воздает почести и которых прославляет, - продолжила дипломат. - В результате заигрывания израильского дипломата с нынешним киевским режимом предлагаемые новые названия городских объектов, посвященные людям, на деле самоотверженно спасавшим евреев, могут появиться по соседству с именами тех псевдогероев, кто несет прямую ответственность за гибель мирного населения во время Второй мировой войны, включая тысячи евреев".
"Нельзя допустить того, чтобы каким-либо образом восхвалялись преступники, повинные в Холокосте", - резюмировала Захарова.