МИД РФ: инициатива посла Израиля о переименовании улиц Киева вызывает недоумение

"К сожалению, официальный представитель забывает о том, что в годы Великой Отечественной войны массовые еврейские погромы и казни на Украине совершались при активном участии местных националистов и коллаборационистов из Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ - прим. ТАСС) и Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ - прим. ТАСС), боевиков дивизии СС "Галичина", которым сегодня Киев воздает почести и которых прославляет, - продолжила дипломат. - В результате заигрывания израильского дипломата с нынешним киевским режимом предлагаемые новые названия городских объектов, посвященные людям, на деле самоотверженно спасавшим евреев, могут появиться по соседству с именами тех псевдогероев, кто несет прямую ответственность за гибель мирного населения во время Второй мировой войны, включая тысячи евреев".