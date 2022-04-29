Медведев предложил создать привилегии для соотечественников из ЛДНР

Для «соотечественников из Донбасса» следует создать систему правовых привилегий. Об этом на заседании Межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Его слова приводит ТАСС.

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По словам Медведева, льготы должны касаться вопросов их добровольного планового переселения. Медведев подчеркнул, что Россия уже делает много для поддержки переселенцев.

«В оперативном режиме делается очень многое, чтобы помочь беженцам из этих регионов и из других частей Украины, обеспечить их жильем, средствами к существованию, медицинской помощью», — рассказал политик.