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48 минут назад

Россия внесла в санкционный список ряд граждан Исландии, Норвегии и Гренландии

RT на русскомиещё 2

МИД России заявил о внесении в ответный санкционный список ряда граждан Исландии, Норвегии и Гренландии.

Россия расширила санкционный список гражданами Норвегии и Исландии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Приняты встречные меры в отношении девяти представителей Исландии, 16 представителей Норвегии, трёх представителей Гренландии и трёх представителей Фарерских островов. Указанным лицам... запрещён въезд на территорию нашей страны», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что в ответный российский «чёрный список» внесён ряд парламентариев, членов правительств, представителей деловых и академических кругов, СМИ, а также некоторые общественные деятели, активно продвигающие антироссийскую риторику и участвующие в формировании и проведении политики, направленной против России.

Политика,МИД России,
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