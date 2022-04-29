Россия расширила санкционный список гражданами Норвегии и Исландии

МИД России заявил о внесении в ответный санкционный список ряда граждан Исландии , Норвегии и Гренландии.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Приняты встречные меры в отношении девяти представителей Исландии, 16 представителей Норвегии, трёх представителей Гренландии и трёх представителей Фарерских островов. Указанным лицам... запрещён въезд на территорию нашей страны», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что в ответный российский «чёрный список» внесён ряд парламентариев, членов правительств, представителей деловых и академических кругов, СМИ, а также некоторые общественные деятели, активно продвигающие антироссийскую риторику и участвующие в формировании и проведении политики, направленной против России.