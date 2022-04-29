Медведев анонсировал новый закон о мигрантах

В ближайшее время в России примут новый закон, который будет регулировать въезд, пребывание и выезд мигрантов. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев , передает РИА Новости .

«Нужно учитывать, что в скором будущем планируется принять новый закон, который будет регулировать все вопросы въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране», — пояснил он.

По его словам, нужно будет провести анализ действующих международных договоров, после чего оценить их соответствие этому законопроекту. Эта работа, добавил Медведев, уже ведется, однако массив законодательства требует внимательного отношения.