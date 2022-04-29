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1 час назад

Суд обязал экс-главу штаба Навального выплатить полиции почти 4 миллиона рублей

Lenta.ruиещё 1

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск МВД к экс-главе штаба Алексея Навального (организация «Штабы Навального» признана в России экстремистской) Ирине Фатьяновой почти на 4 миллиона рублей. Об этом Фатьянова сообщила в своем Telegram-канале.

Суд обязал экс-главу штаба Навального выплатить 4 миллиона рублей
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

Россиянку обязали выплатить денежные средства за сверхурочную работу полиции на несогласованных митингах в поддержку Алексея Навального, которые прошли 23 и 31 января 2021 года. Издержки правоохранителям за работу на акциях оценили в 3,93 миллиона рублей. Организатором соответствующих митингов считают Фатьянову.

Экс-глава штаба Навального подчеркнула, что «никакие аргументы защиты не приняты».

Ранее сообщалось, что депутата городской думы Томска Ксению Фадееву, которая ранее возглавляла региональный штаб Алексея Навального, обвинили в создании экстремистского сообщества и некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Россиянку задержали 28 декабря 2021 года.

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