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37 минут назад

МИД России осудил принятие в Латвии закона о лишении гражданства за поддержку спецоперации

RT на русском

В российском МИД осудили принятие латвийскими властями поправок к закону, предусматривающих лишение гражданства за поддержку специальной операции на Украине.

МИД России осудил решение латвийских властей
Фото: 

«В условиях достигшей беспрецедентных масштабов антироссийской истерии в Латвии принятие Сеймом таких поправок свидетельствует об уничтожении в этой прибалтийской стране последних ростков демократии», — приводит сообщение РИА Новости.

В ведомстве не исключили роста сфабрикованных в отношении русскоязычных жителей обвинений.

«Как говорится, маски сброшены, официальная Рига в открытую поддерживает киевский режим, ответственный за гибель многих мирных жителей на Донбассе», — заключили в МИД России.

Ранее парламент Латвии принял поправки к закону о гражданстве, предусматривающие лишение гражданства за поддержку российской спецоперации на Украине.

Политика,МИД России,
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