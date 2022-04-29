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31 минуту назад

Стала известна тема совещания Путина с Совбезом

Lenta.ru

Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил ситуацию на южном направлении российских границ. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства заявил, что ключевую роль в этом вопросе играет ситуация в Афганистане, которые оказывают влияние на другие страны в регионе.

При этом Путин подчеркнул, что, безусловно, вопрос ключевым вопросом безопасности страны является проведение спецоперации на Донбассе, однако южное направление всегда имела высокую стратегическую важность.

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Политика,Видео,Владимир Путин,
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