Стала известна тема совещания Путина с Совбезом

Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил ситуацию на южном направлении российских границ. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства заявил, что ключевую роль в этом вопросе играет ситуация в Афганистане, которые оказывают влияние на другие страны в регионе.