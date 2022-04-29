Песков прокомментировал законопроект США об арестованных активах

«Это, конечно, очень опасный прецедент, который является вопиющим искажением любых правовых норм, нарушением всех вообще правовых понятий. Это не что иное, как просто экспроприация частной собственности и попытка псевдоузаконить эту экспроприацию», — заявил Песков.