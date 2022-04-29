Володин прокомментировал поставки вооружений на Украину по ленд-лизу

Американский закон о ленд-лизе - это недешевый товарный кредит, получая таким образом военную помощь, президент Украины Владимир Зеленский загоняет страну в долговую яму. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Ленд-лиз - это товарный кредит, причем недешевый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины. Зеленский загоняет страну в долговую яму", - написал политик.
По словам Володина, мотивы Вашингтона понятны, так как "ленд-лиз позволит увеличить прибыль американских военных корпораций в несколько раз".
Председатель Госдумы напомнил, что во время Великой Отечественной войны СССР получал вооружение от США по ленд-лизу, о чем говорилось как о помощи союзников. Но потом долги нужно было вернуть, Советскому Союзу приходилось ограничивать себя многие годы, "поставляя в США по взаиморасчетам платину, золото, лес, бесплатно ремонтировали американские суда и тому подобное". "Но только спустя 61 год после Великой Победы, в 2006 году, были завершены эти выплаты!" - указал спикер.
Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву. Ранее документ был одобрен Сенатом США, теперь он поступит на подпись президенту страны Джо Байдену.
Законопроектом уточняется, что Байден в 2022 и 2023 финансовых годах сможет дать указание администрации США "предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы, на которые оказало воздействие вторжение Российской Федерации на Украину, чтобы помочь повысить обороноспособность этих стран". Глава государства должен будет создать "ускоренные механизмы поставок" этих вооружений не позднее чем через 60 дней после принятия законопроекта.