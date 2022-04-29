В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.30EUR 75.31
Войти в почту
36 минут назад

Володин: получая помощь от США по ленд-лизу, Зеленский загоняет Украину в долговую яму

ТАСС

Американский закон о ленд-лизе - это недешевый товарный кредит, получая таким образом военную помощь, президент Украины Владимир Зеленский загоняет страну в долговую яму. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин прокомментировал поставки вооружений на Украину по ленд-лизу
Фото: ТАССТАСС

"Ленд-лиз - это товарный кредит, причем недешевый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины. Зеленский загоняет страну в долговую яму", - написал политик.

По словам Володина, мотивы Вашингтона понятны, так как "ленд-лиз позволит увеличить прибыль американских военных корпораций в несколько раз".

Председатель Госдумы напомнил, что во время Великой Отечественной войны СССР получал вооружение от США по ленд-лизу, о чем говорилось как о помощи союзников. Но потом долги нужно было вернуть, Советскому Союзу приходилось ограничивать себя многие годы, "поставляя в США по взаиморасчетам платину, золото, лес, бесплатно ремонтировали американские суда и тому подобное". "Но только спустя 61 год после Великой Победы, в 2006 году, были завершены эти выплаты!" - указал спикер.

Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву. Ранее документ был одобрен Сенатом США, теперь он поступит на подпись президенту страны Джо Байдену.

Законопроектом уточняется, что Байден в 2022 и 2023 финансовых годах сможет дать указание администрации США "предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы, на которые оказало воздействие вторжение Российской Федерации на Украину, чтобы помочь повысить обороноспособность этих стран". Глава государства должен будет создать "ускоренные механизмы поставок" этих вооружений не позднее чем через 60 дней после принятия законопроекта.

Политика,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Вячеслав Володин,Сенат США,Администрация США,Правительство Украины,Конгресс США,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители