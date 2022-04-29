Захарова обратилась с призывом к россиянам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян любить друг друга. В своем Telegram-канале она напомнила о словах президента России Владимира Путина , который говорил о национальном умении «принимать близко к сердцу».

«Мы обостренно чувствуем чужую боль и несправедливость, способны искренне радоваться успехам других и идти на помощь тем, кто в ней, в этой помощи, действительно нуждается. Не пользоваться моментом в конъюнктурных целях, гасить в себе злобу и агрессию, какими бы благородными мотивами они ни были вызваны, сохранять достоинство, сплотиться и быть мудрыми», — подчеркнула Захарова.