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40 минут назад

Захарова обратилась с призывом к россиянам

Елена Прошина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян любить друг друга. В своем Telegram-канале она напомнила о словах президента России Владимира Путина, который говорил о национальном умении «принимать близко к сердцу».

Захарова обратилась с призывом к россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы обостренно чувствуем чужую боль и несправедливость, способны искренне радоваться успехам других и идти на помощь тем, кто в ней, в этой помощи, действительно нуждается. Не пользоваться моментом в конъюнктурных целях, гасить в себе злобу и агрессию, какими бы благородными мотивами они ни были вызваны, сохранять достоинство, сплотиться и быть мудрыми», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что время требует от людей «всем сердцем почувствовать чужую боль и ради справедливости унять тщеславие».

«Не пользоваться моментом в конъюнктурных целях, гасить в себе злобу и агрессию, какими бы благородными мотивами они ни были вызваны, сохранять достоинство, сплотиться и быть мудрыми. И ещё. Любить друг друга», — написала она.

Политика,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
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