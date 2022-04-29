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57 минут назад

Президент Индонезии сделал заявление об участии Путина в саммите G20

Алиса Селезнёва

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о намерении российского лидера Владимира Путина посетить саммит стран G20, который состоится в ноябре на острове Бали. Об этом со ссылкой на агентство Bloomberg пишет ТАСС.

Президент Индонезии сделал заявление об участии Путина в саммите G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее президенты России и Индонезии провели телефонные переговоры, на которых обсудили вопросы взаимодействия двух стран и различные аспекты работы саммита «Большой двадцатки». При этом в пресс-службе Кремля отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе Индонезии.

Индонезия ранее подтвердила, что направила приглашение на саммит G20 всем странам-членам. А в Кремле на прошлой неделе заявили, что решение по участию президента Владимира Путина в форуме пока не принято.

В СМИ же появилась информация, что США пытаются убедить Индонезию не допустить главу России до участия в саммите G20 и пригласить на встречи украинского лидера Владимира Зеленского. 27 апреля Зеленский поблагодарил в соцсетях Индонезию за приглашение принять участие в саммите «Большой двадцатки».

Политика,Владимир Зеленский,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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