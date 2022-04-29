Президент Индонезии сделал заявление об участии Путина в саммите G20

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о намерении российского лидера Владимира Путина посетить саммит стран G20, который состоится в ноябре на острове Бали. Об этом со ссылкой на агентство Bloomberg пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ранее президенты России и Индонезии провели телефонные переговоры, на которых обсудили вопросы взаимодействия двух стран и различные аспекты работы саммита «Большой двадцатки». При этом в пресс-службе Кремля отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе Индонезии.

Индонезия ранее подтвердила, что направила приглашение на саммит G20 всем странам-членам. А в Кремле на прошлой неделе заявили, что решение по участию президента Владимира Путина в форуме пока не принято.