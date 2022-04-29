Захарова рассказала о развитии российско-абхазских отношений

Развитие российско-абхазских отношений проходит динамично. Об этом заявила журналистам директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в пятницу после онлайн - консультации с министром иностранных дел Абхазии Иналом Ардзинбой.

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"Абхазо-российские отношения развиваются динамично, сейчас МИД Абхазии особо активизировал свою работу", - сказала Захарова.

Комментируя признание Абхазией Донецкой и Луганской народных республик, Захарова отметила, что "это суверенное право каждого государства и Абхазия этим правом воспользовалась". "Абхазия прошла очень непростой трагический путь после развала СССР, и абхазский народ не из учебников знает эту историю", - добавила дипломат.