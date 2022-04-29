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19 минут назад

Захарова прокомментировала срыв концерта «Би-2»

Елена Прошина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отказ рок-группы «Би-2» выступать в Омске казусом исполнителя. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова отреагировала на срыв концерта «Би-2» в Омске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вся эта история вокруг «Би2» - казус исполнителя, уверена. Так бывает: все хотят, как лучше, а не получается даже хорошо. Ни идеологии, ни политики там нет и близко. Но я о другом. Тут же в верноподданническом угаре началась травля, которая у «цивилизованных» называется «культура отмены». Травить начали все всех», — написала Захарова.

Она напомнила недавние слова президента РФ Владимира Путина о «культуре отмены» в западных странах. Захарова призвала не повторять ошибки Запада. Она также вспомнила слова Путина о черте россиян «принимать близко к сердцу». По ее словам, россияне должны ради справедливости унять тщеславие.

Напомним, что 28 апреля музыканты отменили концерт в Омске за 15 минут до его начала. Причиной послужил патриотичный баннер на сцене. По словам гитариста коллектива Андрея Звонкова, согласно условиям договора, в арендуемом зале не должно быть рекламных баннеров, а тот, что висел на сцене, «мешал звуку и свету».

Политика,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
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