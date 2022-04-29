Захарова отреагировала на срыв концерта «Би-2» в Омске

«Вся эта история вокруг «Би2» - казус исполнителя, уверена. Так бывает: все хотят, как лучше, а не получается даже хорошо. Ни идеологии, ни политики там нет и близко. Но я о другом. Тут же в верноподданническом угаре началась травля, которая у «цивилизованных» называется «культура отмены». Травить начали все всех», — написала Захарова.