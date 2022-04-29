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56 минут назад

Пискарев: в Госдуме готовы разработать поправки о наказании за экстремистскую символику

ТАССиещё 5

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России готова разработать поправки в законодательство, усиливающие ответственность за пропаганду и публичное демонстрирование экстремистской символики. Об этом в пятницу сообщил председатель комиссии Василий Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.

ГД внесет в закон ужесточающие поправки за пропаганду экстремизма
Фото: ТАССТАСС

"Недавно прозвучало соответствующее предложение генпрокурора Игоря Краснова - четко прописать в законе ответственность за пропаганду и демонстрирование экстремистской символики. По аналогии с фашистской. Полностью поддерживаем инициативу и готовы на площадке комиссии этим заняться. Приглашаем наших коллег из Генпрокуратуры принять участие в работе над поправками", - сказал он.

Пискарев напомнил, что за демонстрацию и изготовление нацистской атрибутики в Кодексе РФ об административных правонарушениях уже предусмотрены штрафы до 100 тыс. рублей. Наказание за демонстрацию символики экстремистов могло бы стать аналогичным, считает парламентарий.

"Мы видим, что сейчас из-за рубежа нам пытаются навязать, например, альтернативный флаг России. Мы уже обратились в Генпрокуратуру с предложением признать материалы, его пропагандирующие, экстремистскими. Установление ответственности - следующий логичный шаг", - резюмировал Пискарев.

Политика,Игорь Краснов,Василий Пискарев,Госдума,
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