ГД внесет в закон ужесточающие поправки за пропаганду экстремизма

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России готова разработать поправки в законодательство, усиливающие ответственность за пропаганду и публичное демонстрирование экстремистской символики. Об этом в пятницу сообщил председатель комиссии Василий Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.

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"Недавно прозвучало соответствующее предложение генпрокурора Игоря Краснова - четко прописать в законе ответственность за пропаганду и демонстрирование экстремистской символики. По аналогии с фашистской. Полностью поддерживаем инициативу и готовы на площадке комиссии этим заняться. Приглашаем наших коллег из Генпрокуратуры принять участие в работе над поправками", - сказал он.

Пискарев напомнил, что за демонстрацию и изготовление нацистской атрибутики в Кодексе РФ об административных правонарушениях уже предусмотрены штрафы до 100 тыс. рублей. Наказание за демонстрацию символики экстремистов могло бы стать аналогичным, считает парламентарий.