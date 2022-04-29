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1 час назад

«Загонит страну в долговую яму»: Володин о ленд-лизе США для Украины

Алиса Селезнёва

Принятое Конгрессом США решение о ленд-лизе для Украины загонит страну в «долговую яму» на долгие годы. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Ленд-лиз — это товарный кредит, причем недешевый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины. [Президент Украины Владимир] Зеленский загоняет страну в долговую яму», - констатировал он.

По словам Володина, такие поставки оружия выгодны Вашингтону, так как

позволят увеличить прибыль американских военных корпораций в несколько раз, но заплатят за это простые украинцы.

Спикер нижней палаты парламента России напомнил, что СССР в годы Второй мировой войны тоже получал вооружение от США по ленд-лизу и вынужден был возвращать долги

«поставляя по взаиморасчетам платину, золото, лес». И только «спустя 61 год после Великой Победы, в 2006 году, были завершены эти выплаты», заметил он.

Ранее Байден запросил у Конгресса 36 млрд долларов для Украины и усиления обороны стран Европы. На вооружения из них планируется выделить 20,4 млрд долларов, 8,5 направят на поддержку украинской экономики. Еще 3 млрд долларов планируют потратить на гуманитарную помощь по всему миру в виде пшеницы и других товаров.

На Украине погиб завербованный ЧВК американец

Палата представителей Конгресса США одобрила 28 апреля законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву. Президент США должен будет создать «ускоренные механизмы поставок» вооружений не позднее чем через 60 дней после принятия законопроекта.

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