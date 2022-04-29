В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
11 часов назад

Известный шоумен предложил Улюкаеву после освобождения новую должность

РИА "ФедералПресс"иещё 3

«Я бы с удовольствием взял бухгалтером такого человека к себе в похоронное агентство. Я бы с большой радостью, если бы он согласился, конечно, взял. Улюкаев – творческий человек, офигенный дядька», – отметил Барецкий. По его словам, что касается криминального прошлого Улюкаева, то в России к этому всегда относились снисходительно, передает радио «Говорит Москва». «Россия и тюрьма – это вещи такие, неразделимые», – подытожил рэпер. Напомним, осужденный за получение взятки бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев будет освобожден условно-досрочно,пишут СМИ. Бывший министр находится в колонии, пока решение Московского районного суда Твери не вступит в силу. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.com

В Кремле отказались комментировать досрочное освобождение экс-министра Улюкаева
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"
Политика,Алексей Улюкаев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители