В Кремле отказались комментировать досрочное освобождение экс-министра Улюкаева

«Я бы с удовольствием взял бухгалтером такого человека к себе в похоронное агентство. Я бы с большой радостью, если бы он согласился, конечно, взял. Улюкаев – творческий человек, офигенный дядька», – отметил Барецкий. По его словам, что касается криминального прошлого Улюкаева, то в России к этому всегда относились снисходительно, передает радио «Говорит Москва». «Россия и тюрьма – это вещи такие, неразделимые», – подытожил рэпер. Напомним, осужденный за получение взятки бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев будет освобожден условно-досрочно,пишут СМИ. Бывший министр находится в колонии, пока решение Московского районного суда Твери не вступит в силу. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpress.com