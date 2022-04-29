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14 минут назад

Володин: поколения украинцев будут расплачиваться за ленд-лиз

Ura.Ru

Несколько поколений граждан Украины будут платить США за ленд-лиз для помощи Киеву. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Зеленский загоняет Украину в долговую яму"
Фото: ReutersReuters

«Ленд-лиз — это товарный кредит, причем недешевый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины. [Президент Украины Владимир] Зеленский загоняет страну в долговую яму», — написал Володин в своем telegram-канале.

По его словам, такое решение позволит американским компаниям увеличить прибыль. Володин привел в пример Вторую мировую войну, когда СССР получал вооружение от США по ленд-лизу. После этого страна поставляла Америке ресурсы бесплатно многие годы, расплатиться с США удалось только через 61 год после окончания войны — в 2006 году, заявил спикер Госдумы.

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Политика,Вячеслав Володин,Госдума,
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