Лавров заявил о дальнейшем взаимодействии по Афганистану

Процесс создания инклюзивного правительства в Афганистане должен быть ускорен, Москва передала Кабулу соответствующие пожелания. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова о ситуации вокруг Афганистана.

Фото: тасс тасс

"Необходимо обеспечить выполнение еще одного своего обязательства, которое талибы (движение "Талибан", запрещено в РФ) взяли на себя публично, придя к власти, а именно, создание инклюзивного этнополитического правительства, в котором должны быть представлены не только представители различных этнических и конфессиональных групп, но и представители всех ключевых политических движений страны, - сказал он. - Думаю, что этот процесс, который мы всячески поддерживаем, должен быть ускорен. Соответствующие наши пожелания и предложения передали в Кабул. Они восприняты с пониманием".

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Лавров отметил приверженность России международному праву в том, что касается официального, юридического и международно-правового признания новых афганских властей.

"Для этого считаем, что им необходимо продолжать усилия по борьбе с террористическими организациями, которые пока, к сожалению, в Афганистане сохраняют свои позиции, [а также] усилия по борьбе с наркотрафиком", - указал министр.

Московский формат

Лавров заявил, что Россия продолжит взаимодействие в московском формате по Афганистану.

"В октябре 2021 года собирался московский формат, который близок по составу участников к встрече, состоявшейся в КНР. Продолжим наше взаимодействие", - сказал он.

Сотрудничество с США

Лавров заявил, что Москва открыта к сотрудничеству с Вашингтоном по афганской проблематике.

"Открыты к сотрудничеству с США [по этому вопросу]. Существует "тройка", в которую входят США, Россия и Китай, и расширенная "тройка", к ней подключается Пакистан. Не закрываем эту возможность для дальнейшей работы", - сказал он.

По словам министра, принципиально важно сконцентрироваться на взаимодействии тех, кто может на практике содействовать решению афганских проблем.

Лавров заявил, что США должны осознать свою финансовую ответственность в решении проблем Афганистана, в том числе им необходимо разморозить авуары афганского Центрального банка.

"Считаю, что сейчас принципиально важно сконцентрироваться на взаимодействии тех, кто может на практике содействовать решению афганских проблем. А США и их союзники должны осознать свою финансовую ответственность. В этой связи не могу не обратить внимание на сохраняющееся блокирование авуаров афганского центрального банка, которые были заморожены США. Параллельно США выдвигают требования к тому, чтобы Афганистан отвечал на различные ультиматумы Запада. В том числе они наказывают Афганистан санкциями за его шаги по реформе в сфере образования", - указал Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что афганские власти приняли решение о раздельном обучении мальчиков и девочек, и это требует дополнительных расходов для того, чтобы создать соответствующие школьные структуры и места.

"Для этого те деньги, которые были незаконно заморожены США, пригодились бы там. Вместо того, чтобы объявлять санкции и демонстрировать полное неуважение к пониманию национальных, культурных традиций афганского народа, лучше бы разморозить эти деньги", - отметил он.

Экономическое сотрудничество

Лавров заявил, что Россия видит перспективные сферы для развития торгово-экономического сотрудничества с Афганистаном.

"Видим перспективные сферы для развития сотрудничества и для прямых контактов между деловыми кругами, прежде всего, это сельское хозяйство, энергетика, а также транспорт - с учетом высокого транзитного потенциала Афганистана, - отметил министр. - В целом те 140 с лишним предприятий, которые были построены Советским Союзом в Афганистане, остаются основой афганской экономики, и это создает дополнительные возможности для наращивания нашего сотрудничества в торгово-экономической сфере".

Глава МИД РФ напомнил, что вопросы двустороннего сотрудничества также обсуждались 24 марта этого года, когда Кабул посещала межведомственная российская делегация во главе со спецпредставителем президента России по Афганистану, директором второго департамента Азии МИД РФ Замиром Кабуловым и с участием представителей российских экономических, торговых и транспортных ведомств.

"Параллельно в этот же день была доставлена очередная партия российской гуманитарной помощи - около 20 тонн лекарственных средств. Разумеется, будем продолжать такое содействие Афганистану", - добавил Лавров.

Как отметил министр, создаются "хорошие условия для дальнейшего развития торгово-экономических связей между Россией и Афганистаном, для возобновления их в тех сферах, в которых они были на какой-то период прерваны".

"25 апреля этого года возобновлено прямое авиасообщение по маршруту Москва - Кабул, что будет способствовать контактам между людьми в целом, между нашими предпринимателями. Со стороны министерства иностранных дел оказываем этому всемерную поддержку", - подчеркнул глава МИД РФ.

Консенсус в отношении Афганистана

Лавров заявил, что Россия после встречи глав МИД стран - соседей Афганистана в Китае отмечает формирование регионального консенсуса в отношении этой страны.

"Отмечаем формирование регионального консенсуса в отношении Афганистана. 31 марта с.г. в Китае состоялась встреча глав МИД стран - соседей Афганистана (Россия, КНР, Пакистан, Иран, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). Встреча была полезной, важной, закрепила понимание того, что в регионе вокруг Афганистана мы тесно взаимодействуем с партнерами и единомышленниками", - говорится в заявлении Лаврова.

Он обратил внимание, что РФ и партнеры имеют единые цели по обеспечению "стабильного процветающего Афганистана", с территории которого не исходила бы угроза терроризма и наркотрафика.

"Поддержали итоговые документы, встречу, которая состоялась в Китае. Подчеркнули необходимость широкого содействия со стороны наших стран экономическому восстановлению Афганистана", - добавил министр.