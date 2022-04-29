Депутат призвала признать иноагентами непатриотичных артистов

«Лица, которые будут занесены в реестр находящихся под явным иностранным влиянием — а я думаю, что к таковым можно отнести и тех, у кого двойное гражданство, и тех, кто постоянно проживает в других государствах, а уж тем более публично выступает, на митингах… и я бы им запретила творческую деятельность на территории страны», — подчеркнула политик.