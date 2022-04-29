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22 минуты назад

Депутат призвала признать иноагентами непатриотичных артистов

Lenta.ru

Глава комитета Государственной Думы по культуре Елена Ямпольская предложила признать иноагентами тех артистов, которые отзываются о России, о ее народе и власти в негативном ключе. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат призвала признать иноагентами непатриотичных артистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, в реестр стоит внести и представителей творческих профессий с двойным гражданством, а также тех, кто постоянно проживает за рубежом.

«Лица, которые будут занесены в реестр находящихся под явным иностранным влиянием — а я думаю, что к таковым можно отнести и тех, у кого двойное гражданство, и тех, кто постоянно проживает в других государствах, а уж тем более публично выступает, на митингах… и я бы им запретила творческую деятельность на территории страны», — подчеркнула политик.

Она напомнила, что некоторые авторы, продолжающие зарабатывать на своем творчестве в России, являются «злостными злопыхателями» по отношению к РФ. При этом Ямпольская допустила, что ее предложение может быть расценено как радикальное.

Политика,Елена Ямпольская,Госдума,
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