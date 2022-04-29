Ямпольская призвала запретить деятельность некоторым артистам в РФ

Представители творческих профессий, которые негативно отзываются о президенте России, о стране в целом и ее гражданах, при этом имеют двойное гражданство и постоянно проживают за рубежом, должны быть внесены в реестр иноагентов и лишены возможности заниматься творческой деятельностью в России. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
«Лица, которые будут занесены в реестр находящихся под явным иностранным влиянием — а я думаю, что к таковым можно отнести и тех, у кого двойное гражданство, и тех, кто постоянно проживает в других государствах, а уж тем более публично выступает, на митингах — они должны быть отнесены к реестру лиц [иноагентов] <...> и я бы им запретила творческую деятельность на территории страны», — заявила она.
Депутат подчеркнула, что это ее личная позиция и подобная инициатива еще не выдвигалась. При этом Ямпольская допустила, что предложение может быть воспринято как радикальное, однако, по ее словам, речь идет не о «всех, кто уехал, кто испугался», речь идет о тех, «кто злостно, годами отзывается негативно, с ненавистью о России, о президенте, о народе».
Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы Евгений Федоров направил письмо на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова, в котором предложил расширить перечень лиц, которые не могут выступать в качестве учредителей некоммерческих организаций (НКО).