Украина нуждается в таком же «сильном и дальновидном лидере», как первый президент Чечни Ахмат Кадыров. Об этом написал действующий глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Фото: ТАСС ТАСС

По словам политика, Ахмат Кадыров спас Чечню от полного уничтожения и попадания в «военную мясорубку» Запада.

«Благодаря ему и президенту России Владимиру Путину мы сумели выбраться из жерл военной мясорубки, которую крутила зловещая заокеанская рука. Именно такого лидера сейчас не хватает Украине», — поделился своим мнением Кадыров.

Глава Чечни привел в пример начало 1990-х, «тотальный хаос» и «катастрофические человеческие жертвы». Он выразил надежду, что народ Украины «одумается» и вернет контроль над государством. В противном случае эту задачу выполнит президент России Владимир Путин, предупредил Кадыров.