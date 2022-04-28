В Кремле прокомментировали предложение о переговорах по эвакуации с «Азовстали»

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение провести переговоры по эвакуации людей с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, Кремль не видит темы для переговоров по этой ситуации. Его слова приводит ТАСС.

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин ясно сказал о том, что гражданские лица могут выйти с «Азовстали», а военные — сложить оружие.

«Им сохранят жизнь. Всем раненым и больным окажут медицинскую помощь», — добавил он. «Что может быть темой для переговоров в этом случае?» — заключил Песков.