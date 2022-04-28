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46 минут назад

В Кремле прокомментировали предложение о переговорах по эвакуации с «Азовстали»

Газета.Ruиещё 11

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал предложение провести переговоры по эвакуации людей с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, Кремль не видит темы для переговоров по этой ситуации. Его слова приводит ТАСС.

В Кремле прокомментировали предложение о переговорах по эвакуации с «Азовстали»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин ясно сказал о том, что гражданские лица могут выйти с «Азовстали», а военные — сложить оружие.

«Им сохранят жизнь. Всем раненым и больным окажут медицинскую помощь», — добавил он. «Что может быть темой для переговоров в этом случае?» — заключил Песков.

На Украине заявили о начале подготовки к эвакуации гражданских из «Азовстали»

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Украина готова к немедленным переговорам по эвакуации людей с территории «Азовстали» в Мариуполе. По его словам, Киев рассчитывает, что «эта часть миссии генсека ООН будет результативна, и готова всячески этому содействовать».

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ООН,
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