Медведев считает, что деньги Вашингтона Киев "распилит"

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ожидает, что средства, которые США выделят якобы на поддержку Украины, в итоге будут разворованы. Свой комментарий по этой теме он опубликовал в своем Telegram-канале в виде математической задачи.

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В качестве "условия" политик обозначил, что президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с предложением выделить $33 млрд на поддержку Украины: "20 - на войну, остальное - на экономику и гуманитарную помощь".

В связи с этим Медведев предложил ответить на два вопроса.

"Сколько процентов этой суммы украдут в текущей ситуации Зеленский с окружением, сколько - украинские олигархи, а сколько освоят близкие к демократам американские компании, включая компании сына Байдена? Какое время им потребуется на качественный распил этой суммы?" - привел он сами вопросы.