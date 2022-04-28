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1 час назад

Медведев считает, что выделенные Вашингтоном Киеву деньги будут "распилены"

ТАССиещё 1

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ожидает, что средства, которые США выделят якобы на поддержку Украины, в итоге будут разворованы. Свой комментарий по этой теме он опубликовал в своем Telegram-канале в виде математической задачи.

Медведев считает, что деньги Вашингтона Киев "распилит"
Фото: 

В качестве "условия" политик обозначил, что президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с предложением выделить $33 млрд на поддержку Украины: "20 - на войну, остальное - на экономику и гуманитарную помощь".

В связи с этим Медведев предложил ответить на два вопроса.

"Сколько процентов этой суммы украдут в текущей ситуации Зеленский с окружением, сколько - украинские олигархи, а сколько освоят близкие к демократам американские компании, включая компании сына Байдена? Какое время им потребуется на качественный распил этой суммы?" - привел он сами вопросы.

Американский лидер ранее в четверг сообщил, что подписал запрос Конгрессу США на предоставление дополнительной военной помощи Украине, и призвал законодателей как можно скорее одобрить его.

Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Медведев,Конгресс США,Совет безопасности РФ,
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