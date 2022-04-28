МИД опубликовал список граждан Канады, которым закрыт въезд в Россию

Российская сторона вынуждена вводить санкции в отношении канадских граждан в ответ на враждебные действия властей в Оттаве. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ.
В частности, министерство опубликовало поименный список из 592 граждан Канады, которым закрыт въезд в Россию на постоянной основе. "Подчеркиваем, что с российской стороны подобного рода санкции вводятся вынужденно и исключительно в порядке реакции на враждебные действия руководства Канады. Россия стремится к взаимоуважительным и добрососедским отношениям с канадским народом, призывая власти в Оттаве отказаться от русофобского курса, лишающего страну самостоятельности во внешней политике и не отвечающего ее национальным интересам", - отметили в МИД РФ.
"В связи с поступающими в МИД обращениями политических и общественных деятелей Канады, интересующихся российскими ответными мерами на вводимые Оттавой беспрецедентные персональные санкции против граждан России, на официальном сайте МИД России опубликован поименный перечень канадских граждан, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе", - говорится в тексте заявления российского дипведомства, к которому также прикреплена ссылка на полный список лиц, подпавших под санкции.
Среди них министр обороны Канады Анита Ананд, министр международной торговли, продвижения экспорта, по делам малого бизнеса и экономического развития Мэри Ын, директор по коммуникациям Аппарата премьер-министра Канады Кэмерон Ахмад, представитель ВС Канады при Военном комитете НАТО, начальник штаба обороны Вооруженных сил Канады Уэйн Эйр, вице-адмирал Скотт Бишоп, а также ряд парламентариев, общественных деятелей, процессоров и журналистов.