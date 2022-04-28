МИД опубликовал список граждан Канады, которым закрыт въезд в Россию

Российская сторона вынуждена вводить санкции в отношении канадских граждан в ответ на враждебные действия властей в Оттаве . Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ .

В частности, министерство опубликовало поименный список из 592 граждан Канады, которым закрыт въезд в Россию на постоянной основе. "Подчеркиваем, что с российской стороны подобного рода санкции вводятся вынужденно и исключительно в порядке реакции на враждебные действия руководства Канады. Россия стремится к взаимоуважительным и добрососедским отношениям с канадским народом, призывая власти в Оттаве отказаться от русофобского курса, лишающего страну самостоятельности во внешней политике и не отвечающего ее национальным интересам", - отметили в МИД РФ.