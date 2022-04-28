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1 час назад

Депутаты подготовили проект «шашлычной амнистии»

Lenta.ruиещё 1

В партии «Новые люди» разработали проект закона об освобождении ответственности за разведение огня в неположенных местах. Об этом сообщает депутат Владислав Даванков, его слова приводятся на портале «Дума ТВ».

Депутаты подготовили проект «шашлычной амнистии»
Фото: globallookpressgloballookpress

Согласно законопроекту, амнистию могут распространить на тех любителей пожарить шашлык, из-за которых не произошло возгорания. Даванков подчеркнул, что россиянам приходится устанавливать мангалы в неположенных местах, так как специальных площадок для разведения огня крайне мало.

«Каждый год мы сталкиваемся с проблемой, что очень мало оборудованных мест для этого в городах. Поэтому люди еду жарить шашлыки в лес, возле рек, несмотря на штрафы и предупреждения», — объявил парламентарий.

Когда фракция партии в Госдуме планирует внести законопроект на рассмотрение, не уточняется.

Разведение огня в городской черте по статье 20.4 («Нарушение требований пожарной безопасности») КоАП карается штрафом от двух до трех тысяч рублей. В случае разведения огня в лесу в нарушение оговоренных в законе правил — до пяти тысяч рублей по статье 8.32 («Нарушение правил пожарной безопасности в лесах») КоАП.

Ранее россиянам напомнили правила поведения в лесу на майские праздники.

Политика,Владислав Даванков,Госдума,
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