Захарова рассказала об «истинном отношении» Киева к переговорам

Киев официально не выходил из переговорного процесса, Россия привержена мирному урегулированию и ждет дальнейших предложений украинской стороны. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мы привержены мирному урегулированию. Мы ждем, безусловно, те материалы, которые они готовы были бы предложить, исходя из того, что вроде бы они официально не выходили из этого переговорного процесса», - сказала Захарова.

Представитель российского МИД напомнила, что Москва поддержала предложение Киева о переговорах, но теперь, по ее словам, поведение Киева «удручает».

«Как сейчас ведет себя украинская сторона на переговорах удручает, но зато является свидетельством их истинного отношения к переговорному процессу. Видимо, переговорные решения их не особо интересуют», - сделала вывод Захарова.

По ее словам, Москва до сих пор не получила ответов на переданные ранее письменные предложения по соглашению об урегулировании.

Украина предоставила свой вариант соглашения по урегулированию на переговорах в Стамбуле 29 марта. Документ содержал в том числе предложения по гарантиям безопасности для Украины. Российская сторона изучила документ и передала свои предложения. 20 апреля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что Киев получил российский вариант документа. Он отметил, что теперь Киев будет «изучать, сравнивать, делать выводы. В том числе политико-юридического характера».