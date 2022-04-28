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53 минуты назад

Путин по просьбе президента Индонезии изложил российские оценки ситуации на Украине

ТАССиещё 7

Президент РФ Владимир Путин в четверг обсудил с коллегой из Индонезии Джоко Видодо ситуацию на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин обсудил с лидером Индонезии ситуацию на Украине
Фото: 

"По просьбе Джоко Видодо Владимир Путин изложил российские оценки ситуации на Украине в контексте ведущейся специальной военной операции", - говорится в сообщении.

Президент РФ обсудил с лидером Индонезии вопросы сотрудничества и деятельность G20.

"Обсуждены вопросы российско-индонезийского взаимодействия, а также, с учетом председательства Джакарты в "Группе двадцати", различные аспекты деятельности этого объединения", - говорится в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе индонезийской стороны, лидеры условились о дальнейших контактах.

Политика,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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