Путин обсудил с лидером Индонезии ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин в четверг обсудил с коллегой из Индонезии Джоко Видодо ситуацию на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.
"По просьбе Джоко Видодо Владимир Путин изложил российские оценки ситуации на Украине в контексте ведущейся специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Президент РФ обсудил с лидером Индонезии вопросы сотрудничества и деятельность G20.
"Обсуждены вопросы российско-индонезийского взаимодействия, а также, с учетом председательства Джакарты в "Группе двадцати", различные аспекты деятельности этого объединения", - говорится в сообщении.
Разговор состоялся по инициативе индонезийской стороны, лидеры условились о дальнейших контактах.