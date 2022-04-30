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56 минут назад

Володин назвал циничными заявления стран ЕС о намерениях отказаться от газа РФ в будущем

ТАССиещё 5

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает циничными заявления некоторых стран Евросоюза о том, что они намерены отказаться от российского газа через несколько лет. Об этом Володин сообщил журналистам в субботу.

Володин назвал циничными заявления стран ЕС о планах отказаться от газа РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ЕС привыкли жить за счет других: сначала за счет колоний, теперь Россия должна их обогревать. А нам цинично говорят: "Через семь лет мы откажемся от российского газа". Мы вправе ответить: "Зачем нам ждать?" - заявил Володин.

"Если вы отказываетесь от стратегических отношений, проживите без России хотя бы один год", - добавил спикер Госдумы.

Он назвал правильным решение об остановке поставки газа в страны, которые не оплатили его в рублях в установленный срок.

"Такие меры необходимо принимать в отношении недружественных стран", - считает Володин.

Спикер Госдумы также отметил, что "все больше государств договариваются с Россией об оплате газа в рублях".

27 апреля "Газпром" сообщил, что полностью приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. Однако Польша продолжает закупать российский газ, несмотря на заявления о том, что не будет это делать. После приостановки прямых поставок из России из-за отказа платить по новой схеме российский газ идет в Польшу реверсом из Германии по газопроводу Ямал - Европа.

Президент РФ Владимир Путин 23 марта поручил перевести оплату за экспорт российского газа в недружественные страны на рубли. Он заявил, что Россия откажется принимать платежи по таким контрактам в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. 26 апреля российский газовый холдинг направил в адрес компаний-импортеров Польши и Болгарии уведомление о прекращении с 27 апреля поставок газа из-за их отказа от проведения окончательных расчетов в российских рублях.

Политика,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Газпром,Госдума,ЕС,
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