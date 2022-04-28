Песков высказался о свободе Twitter после покупки Маском

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился, что при Илоне Маске соцсеть Twitter станет более свободной. Об этом он заявил на брифинге, отвечая на вопрос, изменится ли позиция российского руководства по отношению к Twitter после смены владельца, передает РИА «Новости».

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По словам Пескова, отношение России к Twitter основывается на ее «деяниях»: цензуре и репрессивных действиях по отношению к пользователям, а также на искажении и манипулировании информацией.

«Поэтому посмотрим, что будет при новом владельце», - сказал Песков.

Представитель Кремля призвал учесть, что Twitter имеет глобальное хождение и пользование, а в Европе уже говорили о недопустимости абсолютной свободы в соцсети.

«Мы уже слышали официальные голоса из Европы, что они не допустят там абсолютной свободы. Поэтому вообще вопрос, возможна ли сейчас в западных социальных сетях действительно полноформатная свободная палитра разных точек зрения. Мы сомневаемся», - заявил Песков.