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52 минуты назад

Депутат Госдумы заподозрил в экстремизме песни Святослава Вакарчука из «Океана Ельзи»

РИА "ФедералПресс"

Депутат Госдумы, координатор НОД Евгений Федоров считает, что необходимо изучить песни Вакарчука на украинском языке, которые до сих пор есть в российских стриминговых сервисах. Композиции заподозрили в экстремизме, пишут СМИ.

Депутат Госдумы заподозрил в экстремизме песни Святослава Вакарчука из «Океана Ельзи»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Оцениваться будут тексты песен и возможное нарушение законодательства России сейчас или когда-либо Святославом Вакарчуком», – отметил Федоров.

Он отмечает, что в случае, если нарушения обнаружат, будут приняты меры. Издание «МК в Питере» уточняет, что для оценки текстов есть определенная процедура.

Со своей стороны, Федоров готов направить в надзорный орган депутатский запрос, если в творчестве Вакарчука действительно найдут «экстремистские вещи».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что уголовное дело о реабилитации нацизма из-за постов в соцсети возбудили в Петербурге.

Политика,Святослав Вакарчук,Евгений Федоров,Госдума,
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