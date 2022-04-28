Депутат Госдумы заподозрил в экстремизме песни Святослава Вакарчука из «Океана Ельзи»

Депутат Госдумы, координатор НОД Евгений Федоров считает, что необходимо изучить песни Вакарчука на украинском языке, которые до сих пор есть в российских стриминговых сервисах. Композиции заподозрили в экстремизме, пишут СМИ.

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«Оцениваться будут тексты песен и возможное нарушение законодательства России сейчас или когда-либо Святославом Вакарчуком», – отметил Федоров.

Он отмечает, что в случае, если нарушения обнаружат, будут приняты меры. Издание «МК в Питере» уточняет, что для оценки текстов есть определенная процедура.

Со своей стороны, Федоров готов направить в надзорный орган депутатский запрос, если в творчестве Вакарчука действительно найдут «экстремистские вещи».