Парламент Германии может ждать печальный конец после принятия решения об отправке орудия Киеву. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Медведев предположил, что бундестагу «не дают покоя лавры их предшественников» из прошлого века.