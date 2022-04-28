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57 минут назад

Медведев предрек бундестагу «печальный конец»

Lenta.ruиещё 1

Парламент Германии может ждать печальный конец после принятия решения об отправке орудия Киеву. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Медведев предположил, что бундестагу «не дают покоя лавры их предшественников» из прошлого века.

Медведев предрек бундестагу «печальный конец»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это печально для парламента. Печально заканчивается», — заявил зампред Совбеза.

Ранее сообщалось, что 28 апреля нижняя палата парламента ФРГ (бундестаг) подавляющим большинством голосов одобрила инициативу о поставках тяжелого вооружения в интересах Украины.

Политика,Дмитрий Медведев,Бундестаг,
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