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6 минут назад

Захарова: Запад провоцирует Киев атаковать Россию

Алиса Селезнёва

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, западные страны открыто призывают Украину к атаке на территорию России при помощи того оружия, которое они поставляют Киеву. Об этом пишет ТАСС.

Захарова: Запад провоцирует Киев атаковать Россию
Фото: ТАССТАСС

Ранее замглавы военного ведомства Великобритании Джеймс Хиппи заявил о том, что удары по территории России британским оружием «не обязательно будут проблемой». Это заявление в Минобороны России назвали ««прямым провоцированием киевского режима на подобные действия» и пообещали «пропорциональный ответ».

Официальный представитель МИД России констатировала, что на Западе «открыто призывают Киев атаковать Россию» и на Украине уже восприняли это как руководство к действию, подвергнув обстрелу приграничные российские регионы.

«Лишнее свидетельство того, что режим [президента Украины Владимира] Зеленского несамостоятелен в своих решениях и полностью зависим от внешних кураторов», - заметила Захарова.

Она также предупредила, что преступная активность украинских военных на территории РФ не может остаться без ответа.

«Хотелось бы, чтобы в Киеве и в западных столицах всерьез восприняли заявления Минобороны нашей страны о том, что дальнейшее провоцирование Украины на нанесение ударов по российским объектам обязательно приведет к жесткому ответу со стороны России», - заявила Мария Захарова.

Ранее в шести из семи граничащих с Украиной регионов России ввели высокий («желтый») уровень террористической опасности. Это Курская, Брянская и Белгородская области, некоторые районы Воронежской области, Краснодарского края и Крыма. 1 апреля произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. Власти назвали его причиной авиаудар с двух вертолетов ВС Украины. 14 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли жилые дома в Брянской области, также был обстрелян пункт пропуска «Новые Юрковичи».

Политика,Джеймс Хиппи,Мария Захарова,Минобороны России,МИД России,
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