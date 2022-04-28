Депутат Ямпольская возмущена продажей в московских магазинах книг Акунина

Комитет Государственной думы по культуре решил разобраться с вопросом продажи в столичных магазинах произведений авторов, которые «очерняют свою страну».

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Глава думского комитета Елена Ямпольская заявила, что на прилавках московских книжных по-прежнему предлагаются произведения литераторов, которые выражали отрицательное мнение о проведении РФ военной спецоперации на территории Украины. В числе таких авторов парламентарий упомянула Бориса Акунина, занимающего «антироссийскую и антигосударственную позицию».