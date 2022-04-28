Депутат Ямпольская возмущена продажей в московских магазинах книг Акунина

Комитет Государственной думы по культуре решил разобраться с вопросом продажи в столичных магазинах произведений авторов, которые «очерняют свою страну».
Глава думского комитета Елена Ямпольская заявила, что на прилавках московских книжных по-прежнему предлагаются произведения литераторов, которые выражали отрицательное мнение о проведении РФ военной спецоперации на территории Украины. В числе таких авторов парламентарий упомянула Бориса Акунина, занимающего «антироссийскую и антигосударственную позицию».
По словам Ямпольской, она рассчитывает, что в ситуацию вмешаются курирующие книгоиздание и книгораспространение ведомства.