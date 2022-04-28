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9 минут назад

Захарова: Запад открыто призывает Киев атаковать РФ, используя поставленные вооружения

ТАСС

Западные страны открыто призывают Украину к атаке на территорию России с применением того оружия, которые они поставляют Киеву. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На Западе открыто призывают Киев атаковать Россию"
Фото: ТАССТАСС

"Мы уже комментировали на днях заявления заместителя министра обороны Великобритании [Джеймса] Хиппи о допустимости нанесения Украиной ударов по военным целям на территории России, - сказала дипломат. - Иными словами, на Западе открыто призывают Киев атаковать Россию, используя в том числе полученное от натовских стран оружие".

По словам Захаровой, в Киеве восприняли это как руководство к действию: за последние несколько недель украинские вооруженные силы (ВСУ) подвергли обстрелу приграничные со страной районы России, в результате чего имеются пострадавшие и разрушения.

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"Лишнее свидетельство того, что режим [президента Украины Владимира] Зеленского несамостоятелен в своих решениях и полностью зависим от внешних кураторов", - указала представитель российского дипведомства.

Она также подчеркнула, что такая преступная активность ВСУ против территории РФ не может оставаться без ответа.

"Хотелось бы, чтобы в Киеве и в западных столицах всерьез восприняли заявления Минобороны нашей страны о том, что дальнейшее провоцирование Украины на нанесение ударов по российским объектам обязательно приведет к жесткому ответу со стороны России", - указала Захарова.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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