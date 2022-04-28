Захарова раскрыла подробности возвращения летчика Ярошенко

«Ему не давали анальгетик, когда он лишался зубов. Он просил в связи с обострением и появлением новых болезней оказать элементарную медицинскую помощь, и вот простейшая операция, которая избавляет человека от огромных мучений, была предоставлена только после того, как в ходе переговоров [министра иностранных дел России Сергея] Лаврова с его американским коллегой был передан целый пакет документов», - заявила она.