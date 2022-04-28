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29 минут назад

Захарова раскрыла подробности возвращения летчика Ярошенко

Алиса Селезнёва

Огромное участие в судьбе осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко приняло российское посольство в Вашингтоне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

Захарова раскрыла подробности возвращения летчика Ярошенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

27 апреля в Турции состоялся обмен гражданина США Тревора Рида, осужденного в 2019 году в России за нападение на полицейских, на россиянина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы за попытку транспортировки крупной партии кокаина.

По словам Марии Захаровой, Россия «двенадцать лет боролась» за Константина Ярошенко.

«По прилете он позвонил и передал слова благодарности всем сотрудникам МИД России, но в первую очередь он сказал, что благодарен нашей стране и всем тем, а это широкий круг людей, специалистов, ведомств, которые принимали участие в его судьбе», - рассказала она.

Захарова обратила внимание, что огромную роль сыграло посольство России в США.

«Не просто следило за его судьбой из газет или из общения с женой, а в практическом плане: каждый день ноты, письма администрации тюрьмы, посещения, удовлетворение его просьб», - заметила она.

Официальный представитель МИД России констатировала, что Ярошенко в тюрьме прошел через тяжелые испытания, несмотря на то, что США «вплотную занимаются правами человека».

«Ему не давали анальгетик, когда он лишался зубов. Он просил в связи с обострением и появлением новых болезней оказать элементарную медицинскую помощь, и вот простейшая операция, которая избавляет человека от огромных мучений, была предоставлена только после того, как в ходе переговоров [министра иностранных дел России Сергея] Лаврова с его американским коллегой был передан целый пакет документов», - заявила она.

Политика,Тревор Рид,Константин Ярошенко,Мария Захарова,МИД России,
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