​Свердловский губернатор посоветовал Соловьеву «следить за языком»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев записал видеообращение к телеведущему Владимиру Соловьеву, который назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Оно опубликовано «ВКонтакте».

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«Я надеюсь, это было сгоряча и необдуманно. А на Урале – я напомню, это опорный край державы – очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком», – заявил Куйвашев.

Губернатор сказал, что ему жаль Соловьева, так как число его «почитателей и слушателей» в Екатеринбурге «значительно уменьшилось». Куйвашев также пообещал, что горожане «выскажут свою позицию», если телеведущий приедет на Урал с лекциями.

«Я уже не раз говорил, я горжусь Екатеринбургом и его жителями: свободными, смелыми, умными, умеющими критически мыслить. Они по-настоящему, а не напоказ любят свой город и свою страну», – написал глава региона на своей странице.