​Свердловский губернатор посоветовал Соловьеву «следить за языком»

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Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Соловьев Live» раскритиковал губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который пожелал ему «следить за языком», и рассорился с ним. Телеведущий назвал Куйвашева, возмутившегося из-за его слов о жителях Екатеринбурга, «губернатором в законе» и «губернатором на понтах».

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Ведущий также обвинил губернатора Свердловской области в том, что на нем сказывается «уралмашевское прошлое». «Не заводов, а преступных группировок бандитских», — счел Соловьев. Кроме того, он спросил Куйвашева, не собирается ли он присоединиться к неонацистам, которые задержали по подозрению в попытке покушения на Соловьева.

Ранее Куйвашев и мэр Екатеринбурга осудили Соловьева за слова о жителях города

Поводом для эмоциональных высказываний Соловьева стало видеообращение, которое Куйвашев опубликовал утром 28 апреля на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Губернатор осудил телеведущего за то, что он в разговоре с уральским полпредом Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты».

По его мнению, после высказываний Соловьева количество слушателей его лекций в Екатеринбурге сократится. Куйвашев также выразил уверенность в том, что многие жители города захотят лично встретиться с журналистом, чтобы ответить на его обвинения.

«На Урале очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком, поэтому желаю вам следить за своим языком», — отреагировал Куйвашев на слова телеведущего.

В защиту горожан также выступил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. В своем Telegram-канале он признался, что его удивили слова Соловьева. Градоначальник заявил, что у него создалось впечатление, будто журналист ничего не знает о жителях Екатеринбурга.

Орлов отметил, что город живет ради процветания и безопасности России. «80 лет назад свердловские дети собирали деньги на постройку танков, помогали обустроиться эвакуированным. А в наши дни в Екатеринбурге горожане и меценаты потратили сотни миллионов рублей на помощь медикам в борьбе с пандемией. Екатеринбург верен традициям, остается городом добра и соучастия», — подчеркнул он.

Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты»

Заявления Соловьева о Екатеринбурге прозвучали в эфире его авторской программы «Соловьев Live» 27 апреля. В разговоре с уральским полпредом журналист назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» и городом, который «породил многих подонков, скрывающихся за границей». Телеведущий, в частности, имел в виду уроженца Екатеринбурга Леонида Волкова (внесен в реестр террористов и экстремистов), который временно исполняет обязанности председателя незарегистрированной партии «Россия будущего».

В эфире у Соловьева полпред Якушев согласился с позицией журналиста, но при этом он уточнил, что в Екатеринбурге работают над патриотическим воспитанием.

За несколько дней до этого стало известно, что на Соловьева готовили покушение

По данным ФСБ, на Соловьева готовилось покушение, о чем стало известно 25 апреля. Утверждалось, что убить телеведущего планировали неонацисты, а заказчиком была Служба безопасности Украины (СБУ).

У задержанных, которых подозревают в организации покушения, обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство, обрез охотничьего ружья, пистолеты и патроны, зажигательные устройства по типу коктейля Молотова, гранату, а также поддельные украинские паспорта. Кроме того, у них нашли националистическую литературу и атрибутику с запрещенной символикой.