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19 минут назад

Соловьев ответил на пожелание российского губернатора «следить за языком»

Lenta.ruиещё 24

​Свердловский губернатор посоветовал Соловьеву «следить за языком»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на пожелание «следить за языком» от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Комментарий журналиста прозвучал в четверг, 28 апреля, в эфире его авторской программы «Соловьев Live». Запись выпуска доступна на Rutube.

Соловьев возмутился пожеланием российского губернатора. «Это ты мне по понятиям, что ли, пытаешься предъявить? То есть я теперь [c тобой] должен говорить как с губернатором? Или там следить за базаром? (...) То есть это ты стрелку, что ли, забиваешь, губернатор?» — сказал журналист.

«А, может, еще присоединиться Куйвашеву к тем, которые меня грохнуть пытались? Может, теперь еще Куйвашев и туда пойдет? (...) Ты смотри, сильный, смелый стал», — добавил телеведущий.

Губернатор Свердловской области пожелал Соловьеву «следить за языком» после того, как журналист во время интервью с уральским полпредом Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Куйвашев допустил, что многие жители города лично захотят ответить Соловьеву на необоснованное обвинение.

Эфир «Соловьев Live», во время которого Соловьев в разговоре с Якушевым высказался о жителях Екатеринбурга, был показан 27 апреля. По словам журналиста, город «породил многих подонков, скрывающихся за границей». Телеведущий, в частности, имел в виду уроженца Екатеринбурга, временно исполняющего обязанности председателя партии «Россия будущего» Леонида Волкова (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией). Уральский полпред согласился с мнением журналиста, однако уточнил, что в Екатеринбурге работают над патриотическим воспитанием.

25 апреля сообщалось, что ФСБ пресекла попытку убить Соловьева. Утверждается, что задержанные злоумышленники действовали по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

Политика,Евгений Куйвашев,Леонид Волков,Владимир Якушев,Владимир Соловьев,ФСБ,СБУ,
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