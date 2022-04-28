В МИД оценили включение РФ в список стран – спонсоров терроризма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала идиотической инициативу США включить Россию в список стран – спонсоров терроризма. Об этом она заявила в эфире программы «Соловьев.Live».
Также Захарову попросили прокомментировать проект закона американского конгресса, предлагающий не только конфисковать, но и передавать российскую собственность в США украинской стороне.
Захарова назвала инициативы идиотическими и заверила, что Москва не оставит их без ответа.
«Все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, они получат свое развитие и продолжение, мы, безусловно, как вы знаете, ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать», - сказала представитель МИД РФ.
Она напомнила, что США и Великобритания стали недружественными России странами «с целым комплексом последствий».
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает возможность внесения России в список государств - спонсоров терроризма на фоне событий на Украине. Блинкен выразил мнение, что «россияне терроризируют украинский народ», однако отметил, что не может с уверенностью заявить, позволят ли критерии национального законодательства внести Россию в данный список. По словам госсекретаря, сейчас вопросом занимаются юристы.