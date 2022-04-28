СМИ: Чубайс не намерен возвращаться в Россию

Бывший председатель правления РАО «ЕЭС России» и «Роснано» Анатолий Чубайс находится в Италии и не собирается возвращаться в Россию для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества на сумму 70 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении бывшего чиновника.

Источник рассказал, что Чубайс улетел из России в Турцию на частном самолете. Через некоторое время чиновник вылетел из Турции в Европу и сейчас, предположительно, находится в Италии, где у него есть собственность.

Официальные представители Чубайса отказались комментировать ТАСС информацию о местонахождении экс-главы «Роснано» и уточнять его позицию в суде.