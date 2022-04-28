СМИ: Чубайс не намерен возвращаться в Россию

Бывший председатель правления РАО «ЕЭС России» и «Роснано» Анатолий Чубайс находится в Италии и не собирается возвращаться в Россию для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о краже у него имущества на сумму 70 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении бывшего чиновника.
Источник рассказал, что Чубайс улетел из России в Турцию на частном самолете. Через некоторое время чиновник вылетел из Турции в Европу и сейчас, предположительно, находится в Италии, где у него есть собственность.
Официальные представители Чубайса отказались комментировать ТАСС информацию о местонахождении экс-главы «Роснано» и уточнять его позицию в суде.
Напомним, в 2017 году полиция возбудила дело по заявлению Анатолия Чубайса о краже имущества из жилого комплекса, расположенного в деревне Переделки в Одинцовском районе. Сумму ущерба со стадии предварительного следствия до рассмотрения в суде снизили с 3 млрд рублей до 70 млн рублей. Бывший партнер Чубайса Илья Сучков подозревается в двух эпизодах мошенничества и краже в особо крупном размере. По делу о краже также проходят член федерального политического совета «Парнаса» Муса Садаев, охранник Антон Поляков и директор ЧОП «Аргус» Алексей Уляхин.