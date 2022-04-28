Минстрой РФ заявил о намерении восстановить Мариуполь

В Минстрое России заявили о намерении восстановить Мариуполь. Глава ведомства Ирек Файзуллин сообщил РИА «Новости», что сейчас в городе проходит «обследование» с целью оценки повреждений.

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«Пока не намерение, а обследование», - пояснил Файзуллин.

Накануне о начале работ по восстановлению Мариуполя заявлял секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Процесс восстановления пошел. Закрывается тепловой контур, чтобы до зимы успеть. Пленка, шифер, рубероид для детских садов, школ, оставшихся жилых помещений. Большое количество людей говорят, мы никуда не уедем, будем восстанавливать город», - сказал Турчак.

В городе заработали небольшие магазины, на улицах стало больше людей и машин. Из-за нехватки бензина приоритетным способом передвижения остаются велосипеды. Представители власти от ДНР сообщили о начале посевной кампании под Мариуполем.