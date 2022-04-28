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8 минут назад

Минстрой РФ заявил о намерении восстановить Мариуполь

Вероника Полынина

В Минстрое России заявили о намерении восстановить Мариуполь. Глава ведомства Ирек Файзуллин сообщил РИА «Новости», что сейчас в городе проходит «обследование» с целью оценки повреждений.

Минстрой РФ заявил о намерении восстановить Мариуполь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пока не намерение, а обследование», - пояснил Файзуллин.

Накануне о начале работ по восстановлению Мариуполя заявлял секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Процесс восстановления пошел. Закрывается тепловой контур, чтобы до зимы успеть. Пленка, шифер, рубероид для детских садов, школ, оставшихся жилых помещений. Большое количество людей говорят, мы никуда не уедем, будем восстанавливать город», - сказал Турчак.

В городе заработали небольшие магазины, на улицах стало больше людей и машин. Из-за нехватки бензина приоритетным способом передвижения остаются велосипеды. Представители власти от ДНР сообщили о начале посевной кампании под Мариуполем.

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21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о взятии под контроль Мариуполя. Он рассказал, что на предприятии «Азовсталь» продолжают оставаться около 2 тысяч украинских военных. Путин заявил, что штурмовать «Азовсталь» нецелесообразно, и призвал блокировать завод, «чтобы муха не пролетела».

Политика,Ирек Файзуллин,Сергей Шойгу,Андрей Турчак,Владимир Путин,Госстрой России,Единая Россия,
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